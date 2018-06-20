Дмитрий Булыкин: "Сборная России дала хороший ответ всем критикам"

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление команды на ЧМ-2018. Вчера россияне обыграли сборную Египта (3:1), а ранее - команду Саудовской Аравии (5:0).

- Думаю, никто не ожидал, что будет забито столько голов, что в первом матче, что во втором. Я думаю, что сборная дала хороший ответ всем скептикам и доставила много удовольствия всем болельщикам. Чемпионат мира творит чудеса, ведь ты играешь на домашнем турнире, и многие показали очень хороший уровень и скоро могут уехать куда-нибудь, - цитирует футболиста "Р-Спорт". - Футболисты не хотели оказаться в той ситуации, когда бы их и руководство РФС смешали с грязью, а выдали максимум и показали прекрасные игры. Победа в первой игре вдохновила всех ребят, дала уверенность, что можем играть и забивать. С Египтом уже по накатанной все хорошо получилось.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

Все о чемпионате мира по футболу-2018