Дмитрий Булыкин: "Россия победит Хорватию в основное время – 2:1"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал свой прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, который состоится сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи (21.00 по Москве).

– Жду интересную встречу с красивыми голами. Конечно, хотелось бы положительного результата для нашей сборной, – говорит Булыкин. – Считаю, что мы можем победить за счет грамотной и безошибочной игры, удачных действий при стандартных положениях и возможностей в контратаках. Этот матч будет отличаться от 1/8 финала Испания – Россия: хорваты не станут подолгу держать мяч в центре, они много и опасно атакуют, а нашим необходимо поймать свой шанс на контрвыпад, который обязательно появится. Мой прогноз – победа россиян со счетом 2:1 в основное время. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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