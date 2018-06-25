Дмитрий Булыкин - об удалении Смольникова в матче ЧМ-2018 Уругвай - Россия: "Игорь забыл, что у него уже есть одна карточка"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с "СЭ" мнением о поражении сборной России от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группы А ЧМ-2018. Наша команда заняла второе место и теперь в 1/8 финала встретится 1 июля в Лужниках с победителем группы В.

- Ожидал другого результата, но быстрый гол и удаление нарушили все планы, - сказал Булыкин. - Тем не менее, ребята молодцы, до конца бились в меньшинстве, к тому же, выполнили задачу выйти из группы. Теперь нужно быстрее забыть это поражение и готовиться к плей-офф.

- Как думаете, почему Смольников так быстро получил две желтых карточки?

- Наверное, в пылу борьбы Игорь забыл, что у него уже есть одно предупреждение и зачем-то прыгнул сопернику в ноги сзади.

- Как оцените игру россиян в меньшинстве?

- Действовали неплохо, но можно было лучше, конечно - хотелось бы совсем другого результата.

- Какое впечатление оставил Алексей Миранчук?

- Он, как и вся команда, не смог себя достойно проявить из-за неудачного стечения обстоятельств на самом старте встречи. Тем не менее, парень талантливый, надеюсь, что в будущем сможет показать лучшую, чем сегодня, игру. И, считаю, что если сможем избежать быстрых голов, то в 1/8 финала сможем бороться с любой командой, даже с Испанией. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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