Дмитрий Булыкин – о жестах Марадоны: "Робби Уильямс подал плохой пример"

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал "СЭ" поведение легендарного Диего Марадоны, который присутствовал на матче 3-го тура группы D ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина (1:2) в Санкт-Петербурге. 57-летний чемпион мира-1986 бурно реагировал на события на поле, а после победного гола южноамериканцев показал неприличный жест болельщикам африканцев.

Прекратите глумиться над Марадоной! Лучше посмотрите на себя

– Такой же жест был у нас на открытии чемпионата мира, – сказал Булыкин. – Робби Уильямс подал плохой пример, поэтому я не удивлен, что и Марадона… Для Аргентины это была игра жизни и смерти, поэтому они так бурно радовались. Мы тоже бурно радовались их успеху. Конечно, все внимание было привлечено к Марадоне и нужно было вести себя немножко сдержанней. Хотя опять-таки это был такой ключевой момент, что все эмоции вырвались наружу. Такое случается, и Робби Уильямс – тому подтверждение. Хотя он в более простой ситуации позволили себе такую выходку. В любом случае это не красит чемпионат мира, нужно следить за своим поведением – особенно медиафигурам. (Игорь НОВИКОВ)

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