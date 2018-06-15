Дмитрий Булыкин - о матче Египет - Уругвай: "Для России лучше ничья, но ее не будет"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча группового турнира ЧМ-2018 между Египтом и Уругваем (Екатеринбург, 15.00 по московскому времени), соперниками сборной России по группе А.

– Сборная России вчера в матче с Саудовской Аравией доставила удовольствие болельщикам и всей стране, ребятам нужно продолжать в том же духе, -сказал Булыкин. – Что касается встречи Египет – Уругвай, то для нас лучшим вариантом станет ничья, но что-то подсказывает, что её не случится: южноамериканцы победят. Игра станет тяжелой для обеих команд, все-таки первый для них матч на турнире, но уругвайцы представляются более сильной сборной, несмотря на то, что у египтян есть Салах.

– И с каким счетом все закончится?

– Думаю, 2:1 в пользу Уругвая. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Трансляция матча Египет - Уругвай