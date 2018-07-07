Дмитрий Азаров: "В ФИФА планировали снять "Самара Арену" с ЧМ"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что стадион в Самаре мог лишиться чемпионата мира-2018. В субботу на "Самара Арене" сыграют сборные Англии и Швеции. Этот матч станет заключительным на ЧМ-2018 на самарском стадионе.

– Минувшей зимой ситуация со стадионом в Самаре оценивалась как близкая к критической. Много нервов эта история отняла?

– Много, - цитируют "Известия" Азарова. - Примерно столько же, сколько матч Россия – Испания. Нервов на завершающем этапе работы по стадиону действительно было истрачено изрядное количество. Ни для кого не секрет, что мы серьезно отставали. И в какой-то момент ФИФА засомневалась в Самаре. Ее представители, когда приезжали к нам с инспекцией, открыто сказали, что будут снимать стадион с чемпионата мира. Они всерьез планировали это сделать. В связи с этим ещё более важно, что стадион все-таки удалось сдать в эксплуатацию и Самарская область не осталась без мирового первенства.

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