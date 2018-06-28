Дмитрий Аленичев: "Не мог представить, что Черчесов станет главным тренером сборной"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что уважает профессионализм Станислава Черчесова, но никогда не думал, что он может возглавить сборную России.

– Вы пересекались с Черчесовым в "Спартаке" и в сборной. Могли тогда представить, что он станет тренером и дорастет до уровня сборной России?

– Саламыч – Профессионал с большой буквы. И по тренировкам, и по режиму к нему никогда не возникало вопросов. Предполагал, что Станислав пойдет по тренерскому пути, но, скажу откровенно, не думал, что Черчесов станет главным. Он виделся специалистом по работе с вратарями. Причем не то что в национальной команде, а в одном из клубов. Но сейчас Станислав накопил огромный опыт, много где уже работал, в том числе за рубежом. Значит, я ошибался.

– Андрей Канчельскис считает, что голкипер не может быть главным тренером по определению…

– Я не настолько категоричен. Бывают же исключения: Дзофф, Слуцкий, тот же Черчесов. (Вячеслав КОРОТКИН)

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