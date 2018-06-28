Дмитрий Аленичев: "Хорватия и Бельгия могут дойти до полуфинала ЧМ-2018"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что на чемпионате мира-2018 могут выстрелить сборные Хорватии и Бельгии. По его словам, эти команды способны дойти до полуфинала.

– Кто, на ваш взгляд, сейчас лучший игрок на ЧМ?

– Мне нравятся Азар, Лукаку, Модрич. И не только сами футболисты, но и их сборные. Бельгия и Хорватия, как и Испания, показывают очень интересный, содержательный футбол. У хорватов и бельгийцев хорошие шансы дойти до полуфинала. А вот бразильцы пока не слишком впечатляют, про аргентинцев, еле-еле выбравшихся в плей-офф, вообще не говорю.

– А что происходит с фаворитами? Это напряженные европейские чемпионаты так выжимают игроков?

– Да, чувствуется некая усталость после завершения клубных сезонов. Та же бундеслига – тяжелейший турнир, пусть все и говорят, что там есть "Бавария" и все остальные. И в Англии сложный чемпионат. Конечно, если бы бразильцы и немцы были посвежее, они проще брали бы очки. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Дмитрия Аленичева