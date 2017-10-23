Для монтажа кровли на "Волгоград Арене" используют вертолет

Строители "Волгоград Арены" приступили к финальной стадии монтажа подсистемы кровли, сообщает volgsib.ru. Монтаж конструкций общим весом 110 тонн осуществляется при помощи вертолета Ка-32, оснащенного современным пилотажно-навигационным оборудованием. На первом этапе вертолет поочередно доставит на высоту 50 метров на внешней тросовой подвеске 176 элементов.

На втором этапе монтажники-высотники установят металлоконструкции подсистемы кровли в проектное положение. Затем специалисты начнут выполнять поочередное натяжение стальных канатов и кровельного покрытия.

Параллельно в настоящее время специалистами завершается монтаж мембраны белого и синего цветов над фойе и трибунами стадиона. Кроме того, продолжаются работы по уходу за газоном и его подготовке к прошивке. Рабочие устанавливают зрительские кресла на трибуны стадиона, ведут монтаж инженерных систем и оборудования, красят металлоконструкции, выполняют внутренние отделочные работы и витражное остекление, а также благоустраивают территорию.

Стадион в Волгограде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.