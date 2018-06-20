11:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Для корейского защитника Пак Чу Хо чемпионат мира в России завершен

Пак Чу Хо. Фото REUTERS
Пак Чу Хо. Фото REUTERS

Защитник сборной Кореи Пак Чу Хо досрочно завершил выступление на чемпионате мира из-за травмы, информирует ESPN. 

31-летний игрок получил травму подколенного сухожилия во время первого матча турнира против Швеции (0:1).

В попытке сохранить мяч на фланге он вылетел за пределы поля и получил повреждение. Его унесли на носилках и заменили на 28-й минуте.

Несмотря на невозможность продолжить выступать на мировом первенстве, Пак останется с командой в России.

Корейцы 23 июня сыграет в Ростове-на-Дону с Мексикой, а 27 июня в Казани встретится с Германией. 

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