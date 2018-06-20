Для корейского защитника Пак Чу Хо чемпионат мира в России завершен

Защитник сборной Кореи Пак Чу Хо досрочно завершил выступление на чемпионате мира из-за травмы, информирует ESPN.
31-летний игрок получил травму подколенного сухожилия во время первого матча турнира против Швеции (0:1).
В попытке сохранить мяч на фланге он вылетел за пределы поля и получил повреждение. Его унесли на носилках и заменили на 28-й минуте.
Несмотря на невозможность продолжить выступать на мировом первенстве, Пак останется с командой в России.
Корейцы 23 июня сыграет в Ростове-на-Дону с Мексикой, а 27 июня в Казани встретится с Германией.
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Сборная России на чемпионате мира по футболу