Дисквалифицированный Паоло Герреро: "Сбылась мечта - Перу на ЧМ-2018"

Форвард сборной Перу Паоло Герреро, который был дисквалифицирован ФИФА за допинг, поздравил своих партнеров по команде с выходом на чемпионат мира-2018. Сегодня перуанцы в стыковом матче переиграли Новую Зеландию (2:0). Автором победного гола стал нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, который посвятил свой мяч Герреро.

"Мечта сбылась, сегодня сборная Перу было более сплоченной, чем когда-либо. Мы в России", - написал Герреро на своей странице в Фэйсбуке.

Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018 //

Игроки сборной Перу в шапках-ушанках отпраздновали выход на ЧМ-2018 //

Фарфан посвятил гол дисквалифицированному за допинг Герреро //

Президент Перу: "Воины сборной Перу подарили радость всей стране" //

Рикардо Гарека: "Работа психолога сборной Перу очень важна"