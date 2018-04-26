Директор сборной Швеции: "Ибрагимович не примет участия в чемпионате мира-2018"

Директор сборной Швеции Ларс Рихт объявил, что форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не выступит на чемпионате мира-2018. Нападающий завершил карьеру в национальной команде после чемпионата Европы-2016.
- Я разговаривал со Златаном во вторник. Он объявил, что не изменит своего решения по карьере в сборной, - приводит слова Рихта пресс-служба Шведского футбольного союза.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет со сборными Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).
- Златан Ибрагимович
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Лос-Анджелес Гэлакси
- Чемпионат мира 2018
borismakunov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
17:27
баламошка
Как я уже писал, парламент просто послал короля куда подальше) Вспомнился афоризм легендарного Светоча А.Ф. Бышовца: "Слава блестит как золото, но ржавеет как железо".
17:19
Loden
Бобби Робсон тоже не сыграет. Увы
16:43