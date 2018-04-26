Директор сборной Швеции: "Ибрагимович не примет участия в чемпионате мира-2018"

Директор сборной Швеции Ларс Рихт объявил, что форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не выступит на чемпионате мира-2018. Нападающий завершил карьеру в национальной команде после чемпионата Европы-2016.



- Я разговаривал со Златаном во вторник. Он объявил, что не изменит своего решения по карьере в сборной, - приводит слова Рихта пресс-служба Шведского футбольного союза.



Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет со сборными Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).





