16:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Директор сборной Швеции: "Ибрагимович не примет участия в чемпионате мира-2018"

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Директор сборной Швеции Ларс Рихт объявил, что форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не выступит на чемпионате мира-2018. Нападающий завершил карьеру в национальной команде после чемпионата Европы-2016.

Я разговаривал со Златаном во вторник. Он объявил, что не изменит своего решения по карьере в сборной, - приводит слова Рихта пресс-служба Шведского футбольного союза.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет со сборными Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).


 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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borismakunov

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17:27

баламошка

Как я уже писал, парламент просто послал короля куда подальше) Вспомнился афоризм легендарного Светоча А.Ф. Бышовца: "Слава блестит как золото, но ржавеет как железо".

17:19

Loden

Бобби Робсон тоже не сыграет. Увы

16:43

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