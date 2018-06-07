Директор Чичериной: "В родной стране уже выступать не дают. Что это такое?"

Директор группы "Чичерина" Олег Гененфельд отметил, что удивлен запретом российской исполнительнице Юлии Чичериной выступать перед болельщиками на чемпионате мира-2018. Певица должна была принять участия в фан-фесте в Ростове-на-Дону 14 июня, но получила от ФИФА письмо с запретом, в котором говорится, что она "ассоциируется с военной тематикой".

- Вероятно, связано с Донбассом, да. В письме, которое нам показали, оно на английском языке, фигурирует ссылка на клип "На передовой", - приводит Ruposters слова Гененфельда. - Несмотря на то, что мы с организаторами оговаривали репертуар, выступаем в своей стране, где хотим, ФИФА вмешалась и запретила выступление.

Нас удивляет то, что в родной стране уже выступать не дают. Что это такое? Тем более, что песня на самом фестивале должна была быть вообще не военная, естественно. Праздник футбола же.

ФИФА запретила Чичериной выступать на фан-фесте ЧМ-2018