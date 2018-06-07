Директор Чичериной: "В родной стране уже выступать не дают. Что это такое?"

Директор группы "Чичерина" Олег Гененфельд отметил, что удивлен запретом российской исполнительнице Юлии Чичериной выступать перед болельщиками на чемпионате мира-2018. Певица должна была принять участия в фан-фесте в Ростове-на-Дону 14 июня, но получила от ФИФА письмо с запретом, в котором говорится, что она "ассоциируется с военной тематикой".
- Вероятно, связано с Донбассом, да. В письме, которое нам показали, оно на английском языке, фигурирует ссылка на клип "На передовой", - приводит Ruposters слова Гененфельда. - Несмотря на то, что мы с организаторами оговаривали репертуар, выступаем в своей стране, где хотим, ФИФА вмешалась и запретила выступление.
Нас удивляет то, что в родной стране уже выступать не дают. Что это такое? Тем более, что песня на самом фестивале должна была быть вообще не военная, естественно. Праздник футбола же.
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https://ruposters.ru/news/06-06-2018/zapretila-chicherinoi-vistupat