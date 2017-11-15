Дино Дзофф: "Слезы Буффона очень расстроили"

Бывший вратарь и главный тренер сборной Италии Дино Дзофф отметил, что очень расстроился из-за непопадания команды на чемпионат мира-2018. Итальянцы уступили в стыковых матчах Швеции (0:1, 0:0) и впервые за 60 лет не поедут на чемпионат мира.

- Слезы Буффона очень меня расстроили, - цитирует goal.com Дзоффа. - Джиджи - легенда, он осознает это. К сожалению, для всех приходит свое время. Но он вписал важные страницы в истории футбола. Мне до сих пор трудно поверить, что Италия не поедет на чемпионат мира.