Дино Дзофф: "Когда я слышу о критике в адрес Вентуры, я смеюсь"

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзоф заявил, что критика в адрес главного тренера итальянцев Джампьеро Вентуры преувеличена. Итальянская команда уступила Швеции в первом стыковом матче чемпионата мира-2018 (0:1).

- Если сборная Италии забьет быстрый гол, то все станет проще, - цитирует La Stampa Дзофа. - Если итальянцы впервые за 60 лет не выйдут чемпионат мира, то это будет очень горькой пилюлей, но я даже не задумываюсь об этом. Когда я слышу о критике в адрес Вентуры, я смеюсь, она преувеличена. Давайте сегодня хорошо сыграем, проявим характер и пройдем дальше.

Напомним, матч Италия - Швеция состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.