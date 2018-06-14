Динияр Билялетдинов: "Россия сильнее Саудовской Аравии и сегодня победит – 2:0"

Бывший полузащитник сборной России, "Локомотива", "Спартака" и "Эвертона" Динияр Билялетдинов поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча открытия чемпионата мира, в котором сегодня наша команда сыграет со сборной Саудовской Аравией (Москва, Лужники, 18.00).

- 2:0, победит Россия, - уверен Билялетдинов. - Наша сборная сильнее, тем более, это первая встреча ЧМ - будет много эмоций, которые необходимо преобразовать в результат. И, вообще, от игры к игре увидим прогрессирующую команду.

- Что пожелаете нашим футболистам?

- Сбросить оковы и наслаждаться футболом, потому что это большое счастье играть на чемпионате мира у себя дома. (Арман МКРТЧЯН)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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