Динияр Билялетдинов: "Против Хорватии поставил бы Смолова, а не Дзюбу"

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился с "СЭ" мнением о шансах национальной команды в матче против Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 (7 июля, Сочи, 21.00 по Москве).



- Против Испании нельзя было сыграть в другой футбол, верно? - вопрос Билялетдинову.

- Думаю, нельзя. С этой командой невозможно играть в открытый футбол. Попытались португальцы и получили три гола, но у них был Роналду, который помог добыть ничью, а у нас исполнителей такого уровня пока нет.

- Хорваты нам по силам?

- Это команда немного другого склада, нужно будет подобрать правильную тактику, потому что она не так, как Испания, хороша в контроле мяча. У балканцев другой козырь – организованный, быстрый коллектив, и в тоже время физически мощный. От добра добра не ищут – мяч мы хорватам отдадим. Тактика контратак приносит нам успех.

- Наша средняя линия может что-то противопоставить полузащите соперника?

- У Россия эта линия мобильнее, у хорватов - мастеровитее. В моменты движения мяча у оппонентов мы должны успевать перекрывать зоны, несмотря на высокие индивидуальные качества Модрича и Ракитича.



- Хорватия из раза в раз неуверенно действует в плей-офф, что и показала игра с датчанами. Наш дополнительный козырь?

- Не только балканцы в 1/8 финала выглядели не лучшим образом, но и бельгийцы стояли на грани вылета. Но, в любом случае, здесь психологический аспект играет роль - две встречи подряд хорваты в таком ключе не проведут.

- В роли центрфорварда Черчесов предпочтет Смолова или Дзюбу?

- Я бы поставил Смолова.

- Но ведь Федор пока не белещет…

- На мой взгляд, он был бы продуктивнее Артема в контратаках. (Арман МКРТЧЯН)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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