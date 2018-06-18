Динияр Билялетдинов: "Криштиану физически сильнее Месси и Неймара, поэтому сейчас играет лучше"

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов – о провале фаворитов ЧМ-2018 на старте. В субботу Аргентина сделал ничью с Исландией (1:1), вчера Германия уступила Мексике (0:1), а Бразилия поделила очки со Швейцарией (1:1).

- За первые дни чемпионата мира случилось несколько неожиданных результатов. Например, поражение Германии от Мексики. Сенсация?

- Нет. У Мексики отличная команда. Все говорили, что фавориты - немцы, но здесь нет дикой разницы в классе, как в матче России и Саудовской Аравии.

- Ничейными исходами во встречах Бразилии со Швейцарией и Аргентины с Исландией тоже не удивлены?

- Здесь аналогичная ситуация. Швейцария и Исландия - не такие простые соперники. Это крепкие сборные, которые не так просто обыграть. Фавориты не всегда могут справиться с такими оппонентами.

- Месси и Неймар провели не слишком ярко свои первые игры на турнире. С чем это связано?

- Может, оба по ходу ЧМ будут набирать. Они уже столько матчей провели за календарный год… Не исключено, что накопилась усталость. Хотя Криштиану Роналду, наверное, еще больше на поле выходил. Мне кажется, португалец физически посильнее, может, поэтому и выглядит сейчас лучше.

- Месси в сборной не так убедителен, как в "Барсе". Не думаете, что весь турнир Лео проведет бледно?

- Я смотрел матч Аргентины с Исландией и видел, что когда у Месси оказывался мяч, рядом с ним сразу оказывались три футболиста соперника. Скандинавы вообще не давали ему развернуться. В принципе, другие команды способны действовать в таком же ключе - посмотрим. Месси такой футболист, который может и из ничего гол придумать.

- Лионель не реализовал 11-метровый. Ему больше не стоит подходить к точке?

- Стоит. Пусть бьет.

- И пусть не забивает?

- Ошибки допускает любой. Если снова поставят пенальти, пусть берет мяч и никому не отдает.

- Вам не кажется, что границы между грандами и "средним классом" размываются?

- Есть середняки, которые дают бой. И они всегда были. Считаю, что у Польши неплохая команда, Данию отметил, Сербию, Швецию, ту же Исландию. С этими ребятами всем придется непросто.

- Единственная команда, которая уверенно выиграла свой первый матч - Россия.

- Там было без шансов для нашего соперника. Саудовцы больше владели мячом, но у них катастрофическая оборона - в защите играют недисциплинированно, чем мы и воспользовались. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)