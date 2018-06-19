"Динамо": "Как сборная собирается бороться с Салахом без Рыкова?"

"Динамо" в Инстграме опубликовало ролик с тренировки команды на предсезонном сборе. На видеозаписи показан эффектный прием мяча защитником бело-голубых Владимиром Рыковым.

Пресс-служба клуба задалась вопросом, почему 30-летний игрок обороны не был приглашен Станиславом Черчесовым в сборную России на чемпионат мира-2018.

"Мы по-прежнему недоумеваем, как сборная России намерена бороться с Салахом и Суаресом без Владимира Рыкова, – говорится в подписи к ролику. – Володя по-прежнему покоряет всех на каждом тренировочном занятии".

Сборная России на старте домашнего турнира разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Сегодня, 19 июня, она в Санкт-Петербурге проведет матч против Египта, а 25 июня в Самаре встретится с Уругваем.

Публикация от Dynamo Moscow FC (@fcdm_official) 18 Июн 2018 в 10:02 PDT

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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