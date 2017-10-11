Димитри Пайет: "Сборной Франции нужно улучшать игру для более серьезных стадий"

Полузащитник сборной Франции Димитри Пайет после победы над Белоруссией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, его команда хорошо провела этот этап. Он также добавил, что французам все равно нужно улучшать игру для более серьезных стадий.

Благодаря победе Франция заняла первое место в группе А и гарантировала себе участие в финальной стадии ЧМ-2018.

– Мы не единственные, у кого были проблемы в квалификации. Но все равно мы завершили отборочный раунд с преимуществом в 4 очка над ближайшим соперником, – приводит L'Equipe слова Пайета. – Это была хорошая кампания, ведь мы проиграли всего один матч. Однако нам нужно улучшать свою игру для более серьезных стадий.

Знали, что в случае победы над Белоруссией точно выйдем на чемпионат мира. Нам нужно было забить быстрый гол. Во втором тайме мы уверенно удерживали преимущество. В квалификации мы не всегда играли хорошо, но я предпочту сыграть плохо и победить.