Дик Адвокат: "Я бы назначил своим преемником Гуллита"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат отметил, что уровень национальной команды упал. По его словам, в пример нужно ставить Исландию, у которой игроки полностью выкладываются на поле. Отметим, что товарищеский матч против Румынии, который пройдет 14 ноября, станет последним для Адвоката на этом посту. Сборная Голландии не попала на чемпионат мира-2018, заняв в своей группе 3-е место.

- Нам надо быть реалистами, сейчас наша сборная обеднела талантами, - цитирует Football-oranje Адвокат. - В 1974, 1988, 1998 и 2010 годах был другой уровень, сейчас его нет. Нужно брать пример со сборной Исландии, у которой нет ни конфликтов, ниамбиций. Но у них полное взаимопонимание и сумасшедшая самоотдача.

Я бы назначил своим преемником Гуллита. Он – великая личность, его уважают за пределами Голландии. Мы очень любим критиковать, но не замечаем профессиональных достоинств того же Гуллита. То же можно сказать и про Кумана.