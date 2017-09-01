Дик Адвокат: "Все знают, что французам можно проиграть, но 0:4 - довольно крупный счет"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после поражения от Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:4) отметил, что соперник был лучше. Также он считает, что удаление Кевина Стротмана сыграло свою роль.

– Мы не были в игре, Франция была слишком хороша, мы уступали во всех областях, – цитирует NOS Адвоката. – Все знают, что французам можно проиграть, но 0:4 – довольно крупный счет. Конечно, немного потрясен тем, как мы играли, но это также может быть связано с качеством соперника.

Удаление Стротмана? В равных составах у нас уже были проблемы, а уж вдесятером тем более. Теперь голландцам необходимо сосредоточились на втором месте в группе. Можем теперь отдохнуть, но в воскресенье играем против Болгарии. Если мы не победим, значит, все кончено.

Трансляция матча Франция - Голландия