Дик Адвокат: "Швеция может добиваться результата и без Ибрагимовича"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после победы над Швецией (2:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что у его подопечных было много возможностей для гола. По словам наставника, соперник действовал слаженнее как команда.

- После 2:0 было много возможностей, и было бы здорово, если бы мы забили больше голов в первом тайме, - приводит fotbollskanalen слова Адвоката. - Команда все равно заслуживает похвалы. Я понимаю осторожную игру шведов. Нам трудно было найти лазейку, чтобы забить им еще и еще. Можно похвалить Швецию. Они показали, что могут и сами что-то сделать, а не только при помощи Златана Ибрагимовича. Мы лучше шведов, но они действуют слаженнее как команда.