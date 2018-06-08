Дик Адвокат: "Раз нет Голландии, буду болеть за Россию на чемпионате мира"

Бывший главный тренер сборной России и "Зенита" Дик Адвокат в интервью "СЭ" заявил, что сборная России выйдет из группы на чемпионате мира-2018. Голландец будет болеть за российскую команду, которая в групповом турнире встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

– Ваш прогноз на выступление сборной России на чемпионате мира?

– Думаю, выйдет из группы. Во всяком случае, очень надеюсь на это. Раз нет Голландии, буду болеть за Россию.

– Приедете на чемпионат?

– Не знаю еще. Посмотрим, как сложится с работой. Конечно, я бы хотел побывать в Петербурге. Новый стадион очень красив. Жаль, что пока видел арену только на картинках. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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