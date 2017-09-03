Дик Адвокат: "Победа над Болгарией не изменила расклады для Голландии"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии (3:1) отметил, что доволен результатом. Однако специалист посетовал на плохую реализацию моментов у чужих ворот.

– Доволен победой, но мы должны были забить больше голов, – цитирует NOS Адвоката. – Однако сейчас куда сложнее выигрывать в 6-7 голов. Францию в таблице мы уже вряд ли опередим, а вот со Швецией можем побороться. Кроме того, не стоит забывать о Болгарии. Несмотря на победу, турнирные расклады не изменились.