Дик Адвокат: "Отборочный турнир Голландия проиграла еще до меня"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат отметил, что не считает себя виноватым в невыходе команды на чемпионат мира-2018. Адвокат возглавил голландцев по ходу турнира и выиграл четыре матча из пяти - 5:0 с Люксембургом, 3:1 с Болгарией, 3:1 с Белоруссией и 2:0 со Швецией. Проиграла Голландия под руководством Адвоката только Франции (0:4). Команда заняла третье место в группе и не вышла на ЧМ-2018.

- Мы должны были обыгрывать французов. Я не ожидал, что Швеция победит Францию, - цитирует AD Адвоката. - Этот отборочный турнир был проигран еще до меня. Теперь футбольной федерации нужно привести дела в порядок. Директор Эрик Гудден приступает к работе в следующем месяце. Он должен наначить технического директора, который выберет тренера.

У нас более сильные футболисты, но Швеция в отборочном турнире лучше играла как команда.