Дик Адвокат: "Игнашевич будет основным игроком сборной России на чемпионате мира"

Бывший главный тренер сборной России и "Зенита" Дик Адвокат в интервью "СЭ" отметил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич будет основным защитником сборной России на чемпионате мира-2018. По его мнению, возраст не помешает игроку.

– Игнашевич - великий защитник, рекордсмен! - отметил Адвокат. - Я следил за ЦСКА – он по-прежнему в деле. Не сомневаюсь, что Игнашевич будет основным защитником.

– Несмотря на то, что ему скоро тридцать девять?

– Возраст тут ни при чем. Тем более у вас особых альтернатив нет. Игнашевич – это столько опыта! И человек надежный. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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