Диегу Коста: "Я хотел бы быть таким, как Криштиану Роналду"

Нападающий сборной Испании Диегу Коста после матча чемпионата мира против команды Португалии, в котором он забил два гола, отметил, что хотел бы быть похожим на нападающего соперника Криштиану Роналду. португалец в этой встрече оформил хет-трик.

– Нужно поздравить Криштиану. Стоило его покритиковать – и вот, что получилось... Лучше оставить его в покое. Я хотел бы быть таким, как он. Мне нужно упорно работать и держать рот на замке, – приводит слова Косты Football Espana.

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