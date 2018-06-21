01:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Диегу Коста посоветовал журналистам не задавать глупых вопросов


Нападающий сборной Испании Диегу Коста после матча чемпионата мира-2018 против Ирана (1:0) вступил в перепалку с одним из журналистов, который назвал форварда провокатором. 

- Почему вы любите провоцировать игроков? - задали вопрос испанцу.

- А вы какой смотрели матч? Я всегда стоял один, - приводит "Р-Спорт" ответ Косты. - Это нас провоцировали, не нужно задавать такие глупые вопросы.

У меня три забитых мяча, но главное не забивать голы, а побеждать. Был сложный матч. Надеюсь, мы с Криштиану будем забивать и дальше.

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180621/1138311619.html

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