Диегу Коста не хотел, чтобы Коке бил пенальти Акинфееву?

Нападающий "Атлетико" и сборной Испании Диегу Коста выступал против того, чтобы Коке бил послематчевый пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира против России, утверждает Calcio Mercato. Одноклубник Косты не смог переиграть Игоря Акинфеева, после чего форвард повернулся к главному тренеру Фернандо Йерро и, по всей видимости, произнес "я же говорил".

Сам Коста не участвовал в серии пенальти, поскольку был заменен на Яго Аспаса. Аспас стал вторым, кто не смог реализовать послематчевый 11-метровый удар. Россия в итоге победила (1:1, пенальти - 4:3) и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Хорватией.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу

