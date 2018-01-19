Диего Марадона: "Жеребьевка чемпионата мира 2018 года прошла честно"

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона отметил, что жеребьевка чемпионата мира 2018 года в России прошла успешно и без подтасовок.
- Жеребьевка прошла успешно: в каждой группе есть сильные команды, а есть и те, которые не должны были пройти в этот этап чемпионата, но они прошли, и я их поздравляю, - цитирует Марадону RT. - Тем не менее жеребьевка была честной – никакого обмана, никакого воровства, никакой покупки голосов. Все было сделано по-честному.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/471873-maradona-zherebyovka-chestnaya
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Диего Марадона: "Жеребьевка чемпионата мира 2028 года прошла честно" _____________________________________________________________________ Еще не протрезвели? За, что вам платят ЗРЯ ПЛАТУ? переписать даже не можете
16:35