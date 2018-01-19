Диего Марадона: "Жеребьевка чемпионата мира 2018 года прошла честно"

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона отметил, что жеребьевка чемпионата мира 2018 года в России прошла успешно и без подтасовок.

- Жеребьевка прошла успешно: в каждой группе есть сильные команды, а есть и те, которые не должны были пройти в этот этап чемпионата, но они прошли, и я их поздравляю, - цитирует Марадону RT. - Тем не менее жеребьевка была честной – никакого обмана, никакого воровства, никакой покупки голосов. Все было сделано по-честному.