16:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Диего Марадона: "Жеребьевка чемпионата мира 2018 года прошла честно"

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Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона отметил, что жеребьевка чемпионата мира  2018 года в России прошла успешно и без подтасовок.

- Жеребьевка прошла успешно: в каждой группе есть сильные команды, а есть и те, которые не должны были пройти в этот этап чемпионата, но они прошли, и я их поздравляю, - цитирует Марадону RT. - Тем не менее жеребьевка была честной – никакого обмана, никакого воровства, никакой покупки голосов. Все было сделано по-честному.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/471873-maradona-zherebyovka-chestnaya

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