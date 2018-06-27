Диего Марадона: "Не знаю откуда взялась информация о моих проблемах со здоровьем"

Легенда футбола Диего Марадона заявил, что понятия не имеет, откуда взялись слухи о его передозировке наркотиками и госпитализации. 57-летнему аргентинцу стало плохо после матча чемпионата мира-2018 Нигерия - Аргентина​ (1:2). Врачи оказали ему помощь, после чего он отправился в Москву.

- Мы только что приземлились в Москве, - цитирует FOX Sports Марадону. - Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Врачам пришлось вколоть мне адреналин. Я думаю, что все очень сумасшедшие.

Диего Марадоне стало плохо в Санкт-Петербурге. Подробности //

Источник: информация о госпитализации Марадоны – фейк, он летит в Москву //

Источник: Марадону после матча Аргентины отвезли в отель, а не в больницу //

Источник назвал причину госпитализации Марадоны в Санкт-Петербурге //

​Марадона госпитализирован после матча Нигерия – Аргентина