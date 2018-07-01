Диего Марадона: "Могу извиниться перед Рамосом, но он не лидер сборной Испании"

Легенда футбола Диего Марадона извинился перед защитником сборной Испании и "Реала" Серхио Рамосом. Ранее чемпион мира 1986 года заявил, что не считает Рамоса лидером национальной команды.



– Если Серхио Рамос хочет, я могу извиниться. Но от этого я не поменяю свое футбольное мировоззрение, – цитирует Рамоса Marca. – Да, он хороший игрок и великий капитан. Рамос может стать настоящим лидером национальной команды, каким он является в "Реале". Однако для меня он все еще не лидер сборной. И пока я останусь при своем мнении.