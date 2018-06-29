Диего Марадона: "Когда Роналдо получил травму в Риме, это стало ударом для всех"

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона выразил мнение, что если не травмы, бразилец Роналдо стал бы самым великим игроком в истории.

- Если бы не травмы, Роналдо стал бы величайшим игроком в истории, - цитирует Sport.es Марадону. - Когда Рони не повезло и он получил травму в Риме, это стало ударом для всех, кто хоть раз бил по мячу. Когда я увидел его лицо, то сказал: "Нет, Господи, не лишай нас возможности наблюдать за игрой этого великого футболиста". Роналдо – очень хороший парень, между нами ничего не поменялось с тех пор, как мы впервые встретились. Когда я вижу его неподалеку, то кричу "Рони!", а он мне - "Диего!".

Роналдо, будучи игроком "Интера", получил тяжелую травму, в финале Кубка Италии против "Лацио" (1:2, 0:0) в 2000 году. В одном из эпизодов бразилец упал на газон и схватился за колено. С поля его унесли на носилках, от боли Роналдо плакал. После этого он провел без футбола около двух лет, но сумел восстановиться и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2002 года.