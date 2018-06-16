Диего Коста: "Роналду забил крутой гол"

Нападающий сборной Испании Диегу Коста после ничьей с Португалией в матче чемпионата мира-2018 (3:3) признал, что Криштиану Роналду забил классный гол. Также он добавил, что команда не ожидала смены тренера за два дня до старта турнира.

– Нам не очень повезло, плюс Роналду забил крутой гол, – отметил Коста. – Но мы смогли дважды отыграться и потом выйти вперед – это сделать непросто. Как пережили неожиданное увольнение Лопетеги? Случилось то, чего мы не ожидали. Но никто не закрывался от мира. В жизни иногда все меняется за считанные секунды. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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