Диего Годин: "Россия – непростой соперник, она отлично контролирует мяч"

Капитан сборной Уругвая Диего Годин заявил, что его команде придется непросто в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против России.

Обе команды после двух матчей набрали по шесть очков, гарантировали себе участие в 1/8 финала и в очной встрече решат, кто займет первое место в группе А. Напомним, сегодня уругвайцы обыграли Саудовскую Аравию (1:0).

- Все хорошо, я очень доволен. Доволен тем, что вышли в плей-офф. И теперь надо подготовиться к матчу с Россией, это тоже решающий матч, - цитирует "Р-Спорт" Година. - Это чемпионат мира, матч был непростой, да и на мундиале не может быть простых матчей. Россия – непростой соперник, мы знаем, что это команда, которая отлично контролирует мяч. В сегодняшнем матче мы держали все под контролем. Главное, что мы все сделали правильно и обошлись без желтых карточек.

Матч уругвайцев и россиян пройдет 25 июня в Самаре.

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