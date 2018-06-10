10:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Диего Годин: "Ради болельщиков сборная Уругвая постарается взобраться на вершину"


Защитник сборной Уругвая Диего Годин заявил, что ожидания игроков от чемпионата мира огромны и они надеются достичь как можно большего.

- Наши ожидания от турнира огромны. Впереди нас ждет серьезный вызов – игра со сборной Египта. Мы обязаны победить, - цитирует Teledoce Година. - Благодарны людям за поддержку, очень ценим их любовь и ту положительную энергию, которую получаем в последние дни. Ради них мы постараемся взобраться на вершину. 

Уругвайцы на чемпионате мира сыграют в группе А со сборными Египта (15 июня), Саудовской Аравии (20 июня) и России (25 июня).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!