Диего Годин: "Ради болельщиков сборная Уругвая постарается взобраться на вершину"

Защитник сборной Уругвая Диего Годин заявил, что ожидания игроков от чемпионата мира огромны и они надеются достичь как можно большего.



- Наши ожидания от турнира огромны. Впереди нас ждет серьезный вызов – игра со сборной Египта. Мы обязаны победить, - цитирует Teledoce Година. - Благодарны людям за поддержку, очень ценим их любовь и ту положительную энергию, которую получаем в последние дни. Ради них мы постараемся взобраться на вершину.



Уругвайцы на чемпионате мира сыграют в группе А со сборными Египта (15 июня), Саудовской Аравии (20 июня) и России (25 июня).

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