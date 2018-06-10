Диего Годин: "Ради болельщиков сборная Уругвая постарается взобраться на вершину"

Защитник сборной Уругвая Диего Годин заявил, что ожидания игроков от чемпионата мира огромны и они надеются достичь как можно большего.
- Наши ожидания от турнира огромны. Впереди нас ждет серьезный вызов – игра со сборной Египта. Мы обязаны победить, - цитирует Teledoce Година. - Благодарны людям за поддержку, очень ценим их любовь и ту положительную энергию, которую получаем в последние дни. Ради них мы постараемся взобраться на вершину.
Уругвайцы на чемпионате мира сыграют в группе А со сборными Египта (15 июня), Саудовской Аравии (20 июня) и России (25 июня).
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Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
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