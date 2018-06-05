Диего Годин: "Победа на ЧМ-2018 - не утопия, но в группе есть 3 команды, готовящиеся с таким же энтузиазмом"

Защитник сборной Уругвая Диего Годин заявил, что ключевым матчем команды на чемпионате мира-2018 станет стартовый матч против Египта. Игра состоится 15 июня в Екатеринбурге. Помимо африканской команды, соперниками Уругвая в группе станут Саудовская Аравия (20 июня, Ростов-на-Дону) и Россия (25 июня, Самара).

- Победа на чемпионате мира - не утопия. Мы все мечтаем о титуле. Все 23 человека, как и три миллиона уругвайцев. Но мы твердо стоим на земле, знаем, как это тяжело. Нужно думать о первой игре с Египтом, а затем уже об успехах на чемпионате мира.

У нас есть новые игроки, моя задача - помочь им вписаться в команду за короткое время. Думаю, мы сильны. Некоторые из нас будут играть на третьем чемпионате мира. Есть и молодые футболисты, горящие желанием проявить себя.

В группе есть три команды, которые готовятся с таким же энтузиазмом, что и мы. Сегодня Египет - самый важный для нас соперник. Они опытные команды, у них отличный тренер с четкими идеями.

На днях мы видели Саудовскую Аравию в игре против Перу. У них крепкий состав, они способны на большее, чем пропускать голы как в том матче. Россия - хозяева турнира, которые готовились к турниру, встречаюсь с сильными соперниками в Европе. Просто не будет. На чемпионате мира все в равных условиях. Мы надеемся, что с первой игры против Египта будем делать все правильно.

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