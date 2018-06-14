Диего Годин: "Намерен ли повторить против Салаха прием Рамоса? Ну и вопрос..."

Защитник сборной Уругвая Диего Годин на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу чемпионата мира против Египта, прокомментировал выздоровление Мохамеда Салаха.

- Важно ли для вас, сыграет ли завтра Мохамед Салах?

- Мы давно готовились к чемпионату мира, и работа эта не зависит от того, сыграет ли у соперника какой-то конкретный футболист.

- Вы как защитник готовы применить против него тот же прием, который применил в финале Лиги чемпионов Серхио Рамос? - спросил египетский журналист.

- Ну и вопросы вы задаете. Я уверен, никто не стремится специально травмировать соперников. Просто в футболе всякое бывает. Некорректный вопрос.

- Оскар Табарес - самый возрастной тренер на турнире. Как строится работа с ним?

- Возраст никак не влияет. Мы чтим своего тренера и стремимся выполнять все его задания. (Филипп ПАПЕНКОВ)