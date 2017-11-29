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Диего Форлан: "Южноамериканские команды прошли самый тяжелый отбор на чемпионате мира-2018"


Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан отметил, что южноамериканские команды особенно сильны. По словам экс-форварда, отборочный турнир в Южной Америке – самый тяжелый среди остальных на чемпионате мира-2018.

– Думаю, что южноамериканские команды особенно сильны, у меня была возможность самому в этом убедиться, – цитирует "Р-Спорт" Форлана. – Отбор в Южной Америке – это самый тяжелый отборочный раунд среди остальных. У тех же колумбийцев очень сыгранная сборная. Каждая команда – очень сложный соперник. Думаю, все будет, как и на прошлом чемпионате мира.

Кого хочу в соперники по группе для Уругвая? Не могу сказать. Мы рады играть на чемпионате мира, и мы – одна из лучших команд. Здесь все лучшие, заранее в футболе ничего не известно. Не имя, ни команда, ни история не имеют значения. Слабых команд на чемпионате мира нет, я надеюсь, мы сможем пробиться дальше из группы.

Напомним, что Форлан станет одним из ассистентов жеребьевки. Помимо уругвайца в церемонии примут участие Никита СимонянДиего МарадонаЛоран БланГордон БэнксФабио КаннавароКафу. Ранее стало известно, что ведущими мероприятия будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная. Жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало - в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171129/1129343678.html

Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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