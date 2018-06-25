Диего Форлан: "У России есть жесткие игроки. Уругваю будет сложно"

Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан отметил, что команде будет сложно в матче чемпионата мира-2018 против команды России. По его словам, одно из преимуществ россиян - игра при домашних трибунах.

- У Уругвая есть Суарес и Кавани - это одни из лучших нападающих в мировом футболе прямо сейчас, - приводят "Известия" слова Форлана. - Но не стоит забывать, что в команде также очень сильная защита. Есть немало игроков с большим опытом. Мы несколько поменяли стиль игры, у нас есть игроки с отличной техникой, а также сильный вратарь. Команда действительно хороша.

Уругвайские футболисты играют за национальную сборную уже не первый год, так что обладают необходимым опытом. Тем не менее, конечно, есть некое напряжение от того, что они выступают в совершенно незнакомой стране, далеко от дома. На самом деле не так просто будет играть против России, у нее есть сильные и жесткие игроки. Плюс они играют при своих болельщиках. Это будет сложный матч.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу