Диего Форлан: "Сборной должны руководить местные тренеры, а не иностранцы"

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан в итервью "Известиям" отметил, что залог успеха команды - личность главного тренера Оскара Табареса. По его словам, любую сборную должен возглавлять местный специалист.

– В 2010 году вы помогли Уругваю стать бронзовым призером мирового первенства. Чего не хватило вашей сборной, чтобы повторить этот результат?

– Эта команда также заслуживала медалей, но в 1/4 финала она попала на Францию – самую сильную во всех отношениях команду этого ЧМ-2018. Но в целом выход в четвертьфинал – более чем достойный результат. Мы по праву попали в топ-8 лучших сборных планеты. Хочу отметить, что огромный вклад в возрождение футбола в Уругвае внес наш тренер Оскар Табарес. Это очень умный специалист, умеющий раскрыть лучшие качества своих подопечных.

– До четвертьфинала дошла и сборная России, которой также руководил отечественный специалист — Станислав Черчесов.

– Знаете, на мой взгляд, это — ключ к успеху. Сборной должны руководить местные тренеры, а не иностранцы. Сборную России долгое время тренировали иностранные специалисты, но мощнейшего результата команда добилась при Станиславе Черчесове. Тренеру сборной важно понимать менталитет своих футболистов, знать абсолютно все процессы, говорить с игроками на их родном языке. У иностранца при всем желании этого не получится.