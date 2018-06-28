Дидье Дрогба: "Выступление африканских команд на ЧМ-2018 – это большой шаг назад"

Бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-Д'Ивуара Дидье Дрогба заявил, что африканским сборным и федерациям пора пересмотреть стратегию развития. На чемпионате мира в России ни одна из команд с Черного континента не пробилась в 1/8 финала, это случилось впервые с 1982 года.

- Я думаю, что выступление африканских команд на чемпионате мира в России – это большой шаг назад, но в то же время это возможность для всех сборных и федераций пересмотреть стратегию того, как мы хотим выступать в будущем, - приводит TRT слова Дрогба. – У нас есть потенциал и деньги, чтобы развиваться, но нужно нечто большее. Нам нужно иметь последовательность и структуру, как у европейских и южноамериканских команд. И с тем энтузиазмом, с которым мы играем в футбол на континенте, однажды мы придем к успеху.

Напомним, что на чемпионате мира в России Африка была представлена пятью странами: Египтом, Марокко, Нигерией, Тунисом и Сенегалом.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты