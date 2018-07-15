Дидье Дрогба: "Россияне источают позитивную энергию"

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба остался доволен атмосферой чемпионата мира-2018. По словам форварда, турнир развеял стереотипы о России.

- Когда ты игрок, то сложно прочувствовать атмосферу чемпионата мира, это происходит только во время матча, - цитирует RT Дрогба. - А сейчас я уже болельщик. Для меня это очень-очень классный чемпионат мира и по организации, и по качеству матчей, и по красоте стадионов. Россияне источают очень позитивную энергию, что стало сюрпризом для многих. У многих были предубеждения, но футбол разбивает стереотипы.

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