Дидье Дрогба: "Роналду идеален. Он – лучший нападающий мира на данный момент"

Бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д`Ивуара Дидье Дрогба остался впечатлен игрой форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2018. В двух матчах на турнире в России 33-летний игрок забил 4 мяча, он возглавляет гонку бомбардиров мирового первенства.

– Роналду – лучший нападающий мира на данный момент, – цитирует BBC Дрогба. – Он идеален. Он может забивать головой, с левой и правой ноги, а также со штрафных. А еще он всегда в движении.

Думаю, защитникам сложно играть против футболиста, который постоянно двигается. Его партнерам в полузащите проще отдать передачу парню, который постоянно находится в движении.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Португалии в третьем туре сыграет с Ираном (25 июня, Саранск).

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