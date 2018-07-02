Дидье Дрогба: "Лукаку может стать лучшим бомбардиром чемпионата мира"

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба признался, что гордится игрой форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку в составе сборной Бельгии на ЧМ-2018. Ивуариец отметил прогресс бельгийца, достигнутый за последние годы.

– У меня с Ромелу особые отношения. Я знаю его семь лет – с тех пор, как он впервые приехал в "Челси" в 18 лет в 2011 году, – цитирует ВВС Дрогба. – Я люблю этого парня. Он мне как младший брат. Он успешен на чемпионате мира, потому что обладает характером и способен много работать. Команда создает для него много моментов. Когда рядом Мертенс, Азар, де Брейне, ты уверен, что моменты возникнут. Но все зависит от самого форварда. Если ты получаешь хороший пас и не забиваешь, то ты сам виноват. Ромелу – перфекционист, он всегда хочет прогрессировать.

Уверен, что он может забить еще больше в следующем сезоне в Англии. И может стать лучшим бомбардиром чемпионата мира.

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