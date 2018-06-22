Дидье Дрогба: "Дзюба манерой игры похож на меня"

Бывший форвард "Челси" Дидье Дрогба сравнил себя с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.
- Сегодня есть некоторые футболисты, которые своей манерой игры похожи на меня на поле, - цитирует футболиста "Спорт FM". - Это Диегу Коста, Ромелу Лукаку, а также могу назвать Артема Дзюбу. В нем что-то есть. Он тоже такой же большой форвард, плюс он боец, как и я. На самом деле, таким форвардам очень сложно играть в техничный футбол. Это я знаю по себе.
После двух матчей ЧМ-2018 в активе Артема Дзюбы два мяча.
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Дополнительная информация
https://sportfm.ru/news/drogba-dzyuba-svoey-maneroy-igry-pokhozh-na-menya.html