Дидье Дешам: "Жиру развязывает руки Гризманну и Мбаппе"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции после победы на Уругваем (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2018 оценил выступление на турнире нападающего Оливье Жиру. Форвард еще не забил ни одного мяча.

– Хорошо, что забили дважды – у Уругвая одна из лучших оборон в мире, – сказал Дешам. – Что касается Жиру, то да, он пока не забил. Подчеркиваю – пока. Это очень важный футболист для нас, играет большую роль. Жиру щедрый человек и никогда не жалуется, когда нужно поработать на команду. Да, форварду нужно забивать, но Оливье вносит баланс в наш футбол и оттягивает на защитников, развязывая руки Мбаппе и Гризманну. (Вячеслав КОРОТКИН)