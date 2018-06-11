Дидье Дешам: "Жиру пока нельзя касаться мяча головой"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что форвард команды Оливье Жиру пока вынужден тренироваться не в полном объеме. Нападающий в кровь разбил голову в товарищеском матче с США.

- Оливье Жиру после травмы пока нельзя касаться мяча головой в ближайшие дни во время тренировок, - цитирует "Р-Спорт" Жиру. - Что касается состояния Бенжамена Менди, то гарантировать его восстановление не смогу. Но он постарается сделать все самое лучшее и максимально войти в форму со временем. Сегодняшнюю тренировку пропустят Джибриль Сидибе и Самюэль Юмтити.

Франция в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Австралией (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, Москва, "Лужники").

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