Дидье Дешам: "Завтра нам понадобиться наш самый лучший Гризманн"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины отметил, что думает только о предстоящей встрече, а не о целях на весь турнир. По его словам, на ЧМ-2018 остались лучшие команды.

– Можно ли сказать, что завтра ваш самый важный матч в сборной? Кстати, он будет 80-м для вас в роли главного тренера.

– Я уже много лет тренирую сборную. У меня большой багаж. Я не думаю о рекордах. У меня большие ожидания. Евро-2014 и квалификация с Украиной тоже были важны. Сейчас я думаю только об Аргентине.

– Достаточно ли вам просто выхода из группы? Какая у вас планка?

– Матч против Перу был самым лучшим для нас в России. Я не пытаюсь найти оправдания, но у нас 14 игроков, которые никогда не играли в таких турнирах. Какие бы не были индивидуальные качества – все это заслуживает внимания. В группе мы начали с нуля. Некоторые команды оставили о себе очень хорошее впечатления, но они уехали. Так что остались лучшие.

– Гризманн играет не так хорошо, как от него ожидали. Прибавит ли он завтра?

– После 75-ти минут с Данией он повысил свою форму. Нам нужен наш лучший Гризманн завтра.

– Завтра в Казани будет намного больше болельщиков Аргентины. Готовы ли вы к такому давлению?

– Главное – это спортивные темы. У нас не много игроков, которые понимают испанский, так что нам будет легче. Важна поддержка публики – это часть игры. Не думаю, что стоит ждать каких-то неприятных эпизодов. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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